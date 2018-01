Duas semanas entre Inglaterra, Escócia e País de Gales

As cinco noites que o calendário do campeonato indica que vocês fiquem em Londres configuram, no meu caderninho, a permanência mínima numa primeira visita à cidade. É bom lembrar que dois desses dias serão parcialmente comprometidos com os jogos. Se vocês forem do tipo especialmente inquieto, podem tirar um dia para fazer um bate-volta de trem - a Oxford, ou então aos estúdios da série Harry Potter em Leavesden (comprem ingresso com antecedência em tickets.wbstudiotour.co.uk).

A viagem mais básica pela Escócia requer outras cinco noites - duas para Edimburgo e duas ou três para as Highlands, com base em Inverness.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobram quatro noites para investir entre Cardiff e Londres. Um dia vocês necessariamente estarão em Cardiff; resta decidir o que fazer nos outros três. Mão inglesa à parte, o País de Gales é perfeito para ser percorrido de carro. Tentem incluir passagens pela península de Gower, onde a natureza é mais impressionante, e pela montanhesa Cadair Idris, com seus castelos e igrejas . Se bem que... no caminho de Cardiff a Londres é possível passar pelos bucólicos vilarejos das Cotswolds, na região dos lagos britânica, além de dois ícones do sul da Inglaterra - a cidade romana de Bath e o sítio sagrado de Stonehenge, além da moderninha Bristol. Ou seja: se vocês quisessem deixar também a Escócia para uma próxima, poderiam passar nove dias entre Gales e o sul da Inglaterra e terminar com cinco dias em Londres.

O seu pedido original eu resolveria da seguinte maneira: chegaria a Cardiff no dia 19 e ficaria duas noites. No dia 21, pegaria um carro e escolheria entre passear pelo País de Gales (devolvendo o carro em Cardiff e seguindo de trem a Londres) ou então ir em direção às Cotswolds, com dois pernoites em Gloucestershire, devolvendo o carro ao chegar em Londres. No dia 28, seguiria de avião a Inverness. Alugaria um carro no dia 29 e devolveria em Edimburgo no dia 1º.

A passagem aérea ideal, que evita perrengues de conexão entre avião e trem, é uma multidestinos, com ida Brasil-Cardiff e volta Edimburgo-Brasil.