Duas semanas na Rússia

Existem tours dedicados apenas à Rússia, sim. Uma das principais operadoras especializadas no destino é a Tchayka (tchayka.com.br), com grupos guiados em português ou espanhol e várias opções de roteiros (o de 9 dias e 8 noites por Moscou, São Petersburgo e Anel de Ouro é especialmente interessante).

O viajante independente na Rússia precisa lidar não só com a barreira do idioma, mas também com um alfabeto diferente. Mesmo que você não tente aprender russo, vale a pena estudar a correspondência entre as letras dos alfabetos cirílico e romano; você vai poder pelo menos reconhecer nomes próprios em placas e letreiros. Indo por conta própria, é preciso também caprichar na lição de casa, estudando bem os destinos antes de partir. Uma boa providência é baixar as versões em PDF dos guias Lonely Planet (lonelyplanet.com) de Moscou (US$ 10) e São Petersburgo (US$ 15). Outra alternativa é contratar localmente guias que falem português. Leitores do meu blog recomendam os serviços de Luba em Moscou (info@moscu-tours.com) e de Natália Verenich em São Petersburgo (nverenich@mail.ru).

Para aproveitar ao máximo, vá no verão: julho e agosto são as épocas ideais. Com 4 noites em Moscou e 5 noites em São Petersburgo você terá tempo suficiente para destrinchar as "duas capitais" da Rússia no seu ritmo. Convém deixar São Petersburgo sempre para o fim: Moscou pode ser monumental, mas não se compara ao esplendor da cidade favorita dos czares. Entre as duas cidades, vá de trem de alta velocidade (Sapsan); a viagem leva 4 horas.

Querendo fazer o circuito completo do Anel de Ouro, separe mais 6 noites. Pegue o trem a Vladímir (2h30), passe a tarde e siga de ônibus a Súzdal (1h10) e passe 2 noites. No terceiro dia, pegue o ônibus para Ivanovo (1h20), a mais moderna (e soviética) das cidades do circuito, e siga viagem à tarde de ônibus a Kostroma, à beira do Volga (2h50). No quarto dia, parta de barco para Yaroslav e siga à tarde de ônibus para Rostov (1h30). Passe 2 noites, para aproveitar o lago e a vizinha Velikiy. No sexto dia, pegue o ônibus a Pereslavl-Zalesskiy (1h10), passeie pelos mosteiros e igrejas e siga de volta a Moscou de ônibus (3h).