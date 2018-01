Dublin celebra Joyce durante o Bloomsday

Dublin respira literatura. Ali nasceram Oscar Wilde (1854- 1900), Bram Stocker (1847- 1912)e James Joyce (1882-1941), o favorito dos irlandeses. Sua obra-prima, Ulisses, é o orgulho local, e em todas as partes da cidade são vistas homenagens ao escritor. Uma delas ocorre todos os anos, em 16 de junho: o Bloomsday. Este é o dia, no ano de 1904, que se desenrola a ação de Ulisses. A data marca a caminhada do protagonista, Leopold Bloom, por Dublin. A festa dura a semana toda e termina na próxima terça-feira. A maior parte das festividades é comandada pelo James Joyce Centre. A programação inclui leituras interpretativas de Ulisses, realizadas em diferentes dias e locais. Há ainda espetáculos como a leitura do musical da Broadway Himself e Nora, que conta a história de Joyce e sua mulher, Nora Barnacle. O casal, inclusive, se conheceu em um 16 de junho - razão pela qual Joyce imortalizou a data em seu romance. Entre as atrações clássicas estão os tours guiados, feitos a pé. É possível, por exemplo, seguir os passos de Leopold Bloom por Dublin. Ou descobrir por entre as ruas da cidade os cenários de Dublinenses, outro romance do autor. Quem preferir pode simplesmente buscar as principais referências de Joyce em Dublin, como a casa onde viveu sua família e outra, onde morou seu conhecido desafeto, o também escritor Oliver St. John Gogarty (1878-1957). Foi ele que serviu de inspiração para o personagem Buck Mulligan, o vilão de Ulisses. Os tours duram entre 1 hora e 1h30, custam 10 (R$ 25) e devem ser agendados no James Joyce Centre. Outro evento tradicional é o café da manhã no James Joyce Centre, onde todos os convidados se caracterizam como na época do escritor. Neste ano, a ''cerimônia'' será realizada por três dias consecutivos (de 14 a 16), em dois horários: 9h30 e 11 horas. Custa 26 (R$ 65,50) e é preciso reservar. AUTOR James Joyce é considerado um dos escritores mais importantes do século 20. Seu primeiro romance foi Dublinenses (1914), que traz 15 contos sobre a vida dos moradores de Dublin. Ulisses foi publicado em 1922. Joyce morreu em Zurique, em 1941. Bloomsday: programação no site do James Joyce Centre (www.jamesjoyce.ie)