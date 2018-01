Dublin e o dia de Saint Patrick

Festa. Comemorado em 17 de março, o Saint Patrick's Day - ou Dia de São Patrício - é uma das datas mais aclamadas do calendário irlandês. De famílias inteiras a grupos de amigos, embalados por cerveja Guinness e irish coffee, todos saem às ruas de Dublin fantasiados ou com os rostos pintados, em uma espécie de carnaval. Saem as escolas de samba, entram as paradas. No lugar da eletrizante bateria, bandas marciais ditam o ritmo da festa.

Carnaval? A animação é a mesma, mas no lugar das escolas de samba, desfilam as bandas marciais

Programação. O evento mais importante do festival é a parada, realizada sempre no dia 17. Além de grandes bonecos infláveis, o show inclui teatro de rua, artistas circenses e números musicais. A programação, no entanto, engloba muito mais: haverá muitas atividades a partir de quinta-feira, ao longo de uma semana de festa, com exibição de filmes irlandeses e shows - quase todos gratuitos.

Outra atividade típica é a caça ao tesouro, no sábado. Na gincana, é preciso seguir pistas espalhadas pela cidade. A programação completa está no site: www.stpatrickfestival.ie.

História. Venerado tanto por católicos como por protestantes, São Patrício viveu entre os anos 385 e 461 d.C. A Igreja de Saint Patrick, um dos pontos turísticos de Dublin, foi construída onde ele batizava aqueles que se convertiam ao cristianismo, por volta do ano 450.

A festa, hoje, tem um tom mais pagão que religioso. Mas as cores usadas pelos foliões retratam o simbolismo da data: o verde representa os católicos; o laranja, os protestantes, e o branco, a paz entre os credos.

Todos viram irlandeses. Dizem na Irlanda que, em 17 de março, todos viram irlandeses. A afirmação não poderia ser mais verdadeira: a festa em homenagem ao santo atravessou as fronteiras do país e ganhou o mundo. Uma das maiores fora de Dublin ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, mas há grandes comemorações também em Moscou (Rússia), Londres (Inglaterra) e aqui mesmo, no Brasil.

Pubs e tradições. São Paulo também fará sua festa. O Festival Cara Irlanda ocorre de 13 a 27, com eventos espalhados - degustação de cervejas, apresentações literárias, exposição de fotos e muita música. Informações: www.irishinstitute.com.br. Os pubs, logicamente, não poderiam ficar de fora: All Black (0--11-3088-7990), Drake's (0--11-3812-4477), O'Malleys (0--11- 3086-0780) e Finnegan's (0--11-3062- 3232) terão programação especial.