Dunas e lagoas em Jeri, ao som de forró

Para ver dunas, praias e lagoas de águas cristalinas, como a Azul e a Paraíso, muitas vezes é preciso de bugue. E dividir o carro – as pousadas podem ajudar – é a primeira chance de fazer amigos e, de quebra, economizar. Quando a tarde chega, a tradição é subir a Duna do Pôr do Sol. Em clima de confraternização, os visitantes festejam um dos pontos mais lindos do litoral brasileiro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se engana quem pensa que Jeri só tem programação diurna. Depois do happy hour na Rua Principal, perto das 22 horas, o vilarejo se agita ao som de xote, xaxado e baião. Nos forrós, tem sempre alguém para dançar. Um dos mais famosos é o da Dona Amélia (às quartas e aos sábados).

Quem for ainda neste ano pode participar de shows e oficinas (tudo gratuito) do 7.º Festival Choro Jazz (chorojazz.com), entre 1.º e 6 de dezembro, na praça principal. Acha que acabou? A partir das 2 horas, a Padaria Santo Antônio serve pães quentinhos: de queijo, de mel, de banana. Para retomar as forças depois da balada.