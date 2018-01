Durma no jumbo. Sem sair do chão

O velho jumbo quase virou sucata. Estava aposentado - e aparentemente cansado depois de trabalhar duas décadas, voar 13 mil vezes e levar 5 milhões de passageiros. Mas sua sorte mudou graças à maluca idéia de um empresário sueco, que vai fazer a aeronave decolar de novo em janeiro. Sem sair do chão. Oscar Diös salvou o Boeing 747/200 para realizar o sonho de abrir um hotel em Estocolmo, próximo ao Aeroporto de Arlanda, onde passam 18 milhões de pessoas por ano (e onde o avião estava parado desde 2002). Diös comprou e reformou a aeronave, que será inaugurada dia 14 de janeiro como Jumbo Hostel, a primeira pousada a bordo do mundo - reservas já podem ser feitas online. O Jumbo Hostel funcionará como um albergue, com opções de hospedagem tanto econômicas quanto luxuosas. "Arlanda terá uma nova atração turística", comentou Diös. "Será um hotel para jovens, adultos e famílias com crianças." No total, haverá 25 quartos.As habitações da classe econômica terão três camas cada, com banheiros coletivos que ficarão no corredor. Já as da classe executiva, no andar superior, contarão com banheiro interno. Quem quiser uma experiência ainda mais autêntica deve escolher dormir no cockpit. A suíte manterá a decoração original para que o hóspede "pilote" a imaginação. Do lado de fora, novidades inusitadas: mais quartos no lugar das turbinas e área de lazer sobre a asa esquerda, onde os visitantes poderão curtir o visual tomando café. Sem esquecer que estão no alto do jumbo, agora rejuvenescido. Jumbo Hostel: www.jumbohostel.com. Diária a 350 coroas suecas (R$ 106) por pessoa