Dúvidas sobre o chá das cinco

Mr. Miles, adoro sua coluna! Mas tenho uma questão: estive em Londres e procurei um autêntico five o'clock tea em algum restaurante. Ninguém soube me informar aonde ir! Será que o mundo está mudando tanto assim? Sério, me parece que na França o povo se empenha mais em manter tradições que são, inclusive, turísticas. São as coisas diferentes e únicas que tornam um lugar atraente. O que pensa? E onde achar um chá inglês na Inglaterra? Ainda existe? Beatriz del Picchia, por e-mail

"Well, my dear, sinto desapontá-la, mas o nosso chá das cinco continua tão tradicional e presente na vida inglesa como nos tempos em que eu o saboreava na companhia de Winston (N. da R.: Churchill, o estadista) ou Bertrand (N. da R.: Russel, o filósofo). Na verdade, darling, desde que Anna Maria Russel, a duquesa de Bedford, teve um rompante de brilho ao criá-la, em 1840, essa refeição tornou-se um símbolo de nosso país. A tal ponto que generais ingleses chegavam a retardar batalhas para, antes delas, desfrutar do chá e de seus acompanhamentos.

Conto-lhe a história da duquesa mais adiante, mas, só para você ter a slight idea de como sua avaliação me surpreende, nós, britânicos (e nossos sempre bem-vindos visitantes) consumimos 165 milhões de xícaras de chá a cada ano. Eu mesmo sou membro de uma instituição de grande respeito chamada UK Tea Council, que zela pela qualidade do chá que adquirimos e consumimos e, of course, pelo capricho e a dignidade com que é servido. Year after year, visitamos anonimamente 125 salões de chá em Londres para recolher dados que produzem o Tea Awards, uma espécie muito melhorada e muito mais glamourosa de prêmio que o Oscar.

O vencedor do Tea Award de 2012 foi o afternoon tea servido pelo The Athenaeum Hotel, em Mayfair. Mas a honraria é frequentemente distribuída a salões mitológicos como os do The Savoy, do Claridge's e do The Dorchester, só para mencionar alguns. Nos tempos da duquesa de Bedford, os jantares costumavam ser servidos depois das 20 horas nos palácios e castelos de nossa corte. Era comum que as pessoas tomassem um refresco ou comessem uma fruta à tarde, para massagear seus estômagos vazios. Well: Anna Russel decidiu pedir aos seus serviçais que lhe servissem, pontualmente às 5 da tarde, um bule de chá tipo Darjeeling, acompanhado de doces e sanduíches. Entre eles, o que mais a aprazia, my God, era um sanduíche de pepino. A duquesa adorou a própria criação e começou a convidar outras nobres mulheres para acompanhá-la no repasto. Therefore, em pouco tempo o hábito estava estabelecido. Nowadays, há algumas variações entre os doces, os sanduíches e até o tipo de chá servido em lugares públicos. Mas é muito incomum não encontrar o cucumber sandwich.

Ou seja, dear Beatriz: conservamos nossas tradições da melhor maneira possível. Sua referência aos franceses só pode ser uma provocação. Imagine só: um país que nem sequer conservou os seus práticos e amáveis Deux Chevaux (N. da R.: automóvel Citröen de dois cavalos de potência, hoje apenas utilizado em passeios vintage)?

Sugiro, pois, que, quando voltar a Londres, não procure por um five o'clock tea. Prefira a expressão afternoon tea, porque é assim que usamos."

