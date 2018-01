E alguma decadência Descubra o charme decadente da antiga Bangoc: lojinhas de madeira e bulevares repletos de árvores alinhadas cortados por canais. Suba os degraus do Pukhao Tong (Montanha Dourada) para ouvir os sons encantadores que vêm do monastério. Na saída, mate a fome com uma tigela de noodles servida em um dos restaurantes familiares da região - ou mesmo em uma das barraquinhas.