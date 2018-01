É coisa de cinema

O longa de 2014 com Russell Crowe foi quase que inteiramente filmado na Islândia, na parte sul, em lugares como Dyrhólaey, Fossvogur e Reynisfjara. A equipe de filmagem enfrentou um mês de chuva intensa, em julho

As paisagens de cinema da Islândia têm atraído mais estrangeiros por outra razão relevante: elas passaram a ser mostradas nas telas de Hollywood. Isso porque, depois da kreppa, o governo reduziu as taxas cobradas pela produção cinematográfica e passou a incentivar as filmagens na ilha

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Game of Thrones

Muito do que aparece na tela como território dos Sete Reinos, no continente fictício de Westeros, fica na Islândia - o elenco esteve por lá para filmar a temporada mais recente. Há locações em pontos menos óbvios, como a porção norte da ilha. A Iceland Travel tem pacote temático de quatro noites, desde 480: oesta.do/icegameofthronesBatman Begins

Lançado em 2005, o longa conta a história de origem do personagem e teve algumas cenas filmadas no glaciar de Vatnajökull - na ficção, a maior massa de gelo da Europa faz papel da Cordilheira do HimalaiaA Vida Secreta de Walter Mitty

O conto homônimo de 1939 de James Thurber ganhou sua segunda versão cinematográfica em 2013, com direção e interpretação de Ben Stiller. O personagem Walter Mitty viaja para tentar salvar seu emprego em Nova York - na vida real, quase toda a jornada em vários países foi filmada na Islândia. Destaque para as cenas na padaria do sogro do guia Magnus Johannsson, aquele que pintou a casa de Björk