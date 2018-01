Natal

Jurerê Internacional

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No condomínio em Florianópolis, o clube Posh abre a 11ª temporada de verão no dia de Natal, 25 de dezembro, com os DJs Edo Krause e Pedro Freitas. Ingresso do primeiro lote a R$ 100 para mulheres e R$ 350 para homens: bit.ly/ingressoposh.

Pomerode

A cidade de colonização alemã faz uma festa de Natal inspirada nesta tradição: a Weihnachtsfest ocupa o Centro Cultural de Pomerode com pirâmide natalina de 10 metros, um presépio que se movimenta, comida alemã e mais: bit.ly/festapomerode.

Ano-novo

Rio de Janeiro

A badalada festa de réveillon do Copacabana Palace sai por R$ 3.500 (mais taxa de 10%) por pessoa, com comida, bebida – inclusive champanhe à vontade – e música de DJs. Começa às 20 horas do dia 31 e vai até o dia amanhecer. Compre: (21) 2545-8788 e banquetes. cop@belmond.com.

A rede de hotéis Arena fará festas abertas a não hóspedes nas coberturas das unidades de Copacabana, Leme e Ipanema, das 21 às 3 horas. Desde R$ 591 (coquetel de petiscos e bebidas) e R$ 864 (bebidas e ceia). Há taxa de 10%. Compre: eventos@arenahoteis.com.br.

Barra Grande

Piawaii – Piauí rima com Havaí, parece ser esta a ideia – é o evento que ocorre de 27 a 31 de dezembro em Barra Grande, vila de praia famosa pelo kite surfe. Pacote de ingressos para cinco festas, R$ 2 mil (reveillonpiawaii. com); a Flytour (bit.ly/piawaii) tem pacote com aéreo e hotel.

Búzios

A partir das 22 horas do dia 31 de dezembro, a hípica de Búzios recebe a festa Delirium, com apresentações da cantora Mart’nália e de três DJs. Os ingressos com tudo incluído custam entre R$ 530 e R$ 1.500 por pessoa. Site: reveillondelirium.com.br.

Maceió

A 14ª edição da festa Celebration, na capital de Alagoas, terá shows de Bell Marques, Aviões do Forró, Léo Santana e Gusttavo Lima. O ingresso – desde R$ 472 para mulher e R$ 535 para homem – inclui comida e bebida, das 9h às 22h. Há taxa de 10%: bit.ly/festamaceio.

Alter do Chão

Uma festa pé na areia, outra em um barco e a virada em uma praia do Rio Tapajós estão na programação do réveillon Vai Tapajós, em Alter do Chão. Seis noites, com hotel, café da manhã, festas e ceia de réveillon, desde R$ 6.400 em quarto duplo: contato@vaitapajos.com.br. Santa Catarina

A Virada Mágica, na Pousada Fazenda Verde, na Praia do Rosa (SC), chega à sua 10ª edição. Evento conta com a presença dos DJs Vintage Culture , Long Brothers e MONKEYZ. Ingressos (a partir de R$ 693,28, em bit.ly/magica_ingressos) incluem bebidas. Mais: viradamagica.com.br.