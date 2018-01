Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TODAS USAM - Unhas postiças gigantes levam brilhos e miçangas

Elas também abusam das argolas, usam blusas coladas no corpo, tranças no cabelo e muita maquiagem. Mas nada é tão típico quanto as gigantescas unhas postiças, encontradas nas mãos de todas as mulheres, da caixa de supermercado à dona de hotel. Feitas de acrílico, levam brilhinhos, miçangas e tudo mais que você imaginar. Sulaica Gosepa, funcionária do Otrobanda Hotel & Casino, diz que paga US$ 20 para colocar as unhas ? o processo demora 2h30. "Os maridos adoram", diz Sulaica, que garante que as unhas não a atrapalham em nada, nem para lavar roupa.