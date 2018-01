E na Disney...

>

Só se fala em American Idol na Disney, em Orlando. A nova atração do reino mágico, que estreia, dia 12, no Disney's Hollywood Studios, reproduzirá o fenômeno da televisão americana, que tem até versão brasileira. O brinquedo seguirá a dinâmica do programa: os visitantes poderão participar da audição, competir no palco e julgar outras apresentações.

Com o glamour característico do cenário de American Idol, os inscritos passarão por um teste com o produtor, que escolherá quem participará do show ao vivo no parque. Os selecionados seguirão para o backstage, onde instrutor de canto, cabeleireiro e maquiador farão a "transformação". Tudo pronto? Então luzes iluminarão o palco e o show começará diante do público - e dos juízes.

Outra febre, inaugurada ano passado também no Disney's Hollywood Studios, o Toy Story Mania! é um videogame que faz um passeio em terceira dimensão pelos cenários de Toy Story, o longa-metragem da Disney-Pixar. Turistas recebem óculos 3D, entram em carrinhos e miram em alvos animados, usando canhões de brinquedo. Os tiros são inusitados: tortas, ovos, dardos, argolas e bolas de beisebol. Coisas da tecnologia. Coisas da Disney.