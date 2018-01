Leia seu contrato atentamente e veja se a luz e o telefone são cobrados à parte. Em caso afirmativo, você vai precisar ter dinheiro trocado para acertar a conta.

Se o seu trem ou avião só partir tarde da noite, informe-se antes do dia da partida onde pode deixar as malas. São raríssimas as agências que se oferecem para guardar a bagagem do cliente até mais tarde.