E o adorável Miles Com a estreia de Ricardo Freire, o Viagem & Aventura passa a contar com os dois melhores colunistas de turismo em atividade no Brasil. Desde 2004, mr. Miles, o homem mais viajado do mundo, ocupa com louvor a página 2 do caderno, esclarecendo dúvidas de leitores e contando as histórias mais divertidas de suas viagens.