E se o pai que improvisou montanha-russa para a filha a levasse na Disney?

O vídeo acima, de um pai fazendo um simulador de montanha-russa para sua filha, viralizou na web nos últimos dias.

Segundo o site da TV americana ABC, Victor Peolo não podia pagar para levar a filha Autumn, de 2 anos, à Disney, e decidiu improvisar.

O vídeo é mesmo uma gracinha, e Autumn, parece realmente se divertir. Mas a verdade é que, com apenas 2 anos, Autumn jamais poderia encarar uma montanha-russa dessas proporções se estivesse em um dos parques de Orlando.

É bem provável que, com a repercussão do vídeo (e os convites para ações comerciais que estão surgindo na página dele no YouTube), Victor possa levar a pequena Autumn à Disney muito em breve. Por isso, selecionamos aqui sete atrações nas quais ela vai poder sentir um friozinho na barriga similar ao proporcionado pela brincadeira com o pai. A maior parte das atrações fica no parque favorito dos menorzinhos: o Magic Kingdom.

1. Pilotando uma nave espacial

O Astro Orbiter não tem restrição de altura. Nele, as crianças podem pilotar uma nave espacial que dá voltas por uma galáxia, controlando a altura em que desejam ficar. Como Autumn tem menos de 7 anos, um dos pais precisaria acompanhá-la no brinquedo.

2. Montanha-russa pequena

A The Barnstormer é uma montanha-russa voltada para crianças pequenas, com subidas e descidas, mas sem loopings radicais. Não sabemos a altura de Autumn – a média para crianças de 2 anos, como ela, é de 86 centímetros de altura. Se ela for um pouquinho mais alta, já pode: a altura mínima para ir no brinquedo é de 89 centímetros. Vamos torcer.

3. Para derrotar o Capitão Zurg

Caso ela não tenha altura suficiente para a atração anterior, ela com certeza vai poder se divertir muito no Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin. Nessa atração, os pequenos embarcam em naves estelares que giram e se movem – enquanto isso, é preciso mirar o laser nos inimigos de Buzz Lightyear, que surgem na tela à frente. Liberado para crianças de todas as alturas.

4. Voar com o Dumbo

Esse é um clássico: em Dumbo The Flying Elephant, crianças de qualquer altura podem embarcar no elefante que consegue voar graças às suas enormes orelhas. Ele sobe, desce e gira, enquanto a música toca.

5. Ao lado de Peter Pan

Em Peter Pan’s Flight, as crianças embarcam em um galeão e, com ajuda do pó de pirlimpimpim, conseguem voar sobre Londres, ao lado de Peter Pan. É bom tomar cuidado com o Capitão Gancho que aparece pelo caminho...

6. Castelo de Frozen

Se Autumn quer ir para a Disney, muito provavelmente ela é fã da animação Frozen. Para visitar o castelo da rainha Elsa, localizado no Epcot, é preciso embarcar em um carrinho que vai para frente e para trás. Ao redor, um cenário de animação que faz qualquer um se sentir no mundo da fantasia.

7. Mundo de Pandora

O simulador principal da nova área de Pandora, no Animal Kingdom, é muito radical para os 2 anos de Autumn. Mas seu pai pode levá-la para navegar no Na’vi River Journey, que leva por um passeio de barco entre a floresta encantada, repleta de criaturas bioluminescentes e plantas esquisitas e, ao mesmo tempo, fascinantes. Para ver outras novidades de Pandora, clique aqui.