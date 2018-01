É tempo de se aventurar pelo centro do Brasil Algo entre uma semana e dez dias é tempo suficiente para encher os pulmões de ar puro, os olhos de verde e se fartar de natureza nos Parques Nacionais mais recomendados para o turismo no Brasil. A dúvida, no caso, consiste apenas em decidir por um deles. Tranquilo. Vamos ajudá-lo nessa missão mostrando o que as Chapadas Diamantina, dos Guimarães e dos Veadeiros têm de melhor.