É tudo verdade Mitos e lendas fazem parte do dia a dia das comunidades ribeirinhas na Amazônia. Não há morador, seja ancião ou jovem, que se furte a relatar alguma história extraordinária. Se não viram com os próprios olhos, conhecem alguém que viu ou viveu alguma experiência relacionada ao que eles chamam de "espíritos da selva". O folclore amazônico peruano tem muito a ver com o brasileiro. Confira, a seguir. / por FÁBIO VENDRAME