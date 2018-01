Economia na Europa? Vá de motorhome

Prezado mr. Miles: tenho um orçamento apertado, mas pretendo viajar pela Alemanha e pela Suíça em junho com meu marido e meus filhos, já que todos sabemos falar alemão. É um velho sonho. Como posso tornar essa viagem menos dispendiosa?

Ingrid Stulmann, por e-mail

"Well, my dear, os dados de seu e-mail são escassos, não sei quantos, nem que idade têm os seus filhos e tampouco quanto vocês pretendem rodar. However, posso assegurar-lhe que não existe alternativa mais econômica do que alugar um motorhome. Trata-se de uma modalidade de viagem pouco praticada no Brasil e muito popular na Europa. Basta escolher um veículo que tenha o número adequado de camas e, voilà, de um momento para o outro sua família já tem hospedagem e restauração para a viagem inteira.

Os motorhomes são veículos engenhosos, que se adaptam conforme a conveniência de quem os usa. Em um momento viram sala de jantar, com cozinha e banheiro; no outro, a sala desaparece e surgem camas. Vários são equipados com GPS, de modo que não há forma de sua família se perder. O valor do aluguel dessa casa sobre rodas é, for sure, inferior, ao custo de hospedar quatro ou cinco pessoas.

Para ter o que comer na viagem, basta equipá-lo com salsichas, macarrão, cervejas, queijos, vinhos e outras guloseimas em qualquer supermercado (o GPS ajudará a encontrá-los). Há duas formas de estacioná-lo para o pernoite. Você pode escolher um camping - há centenas deles -, pagar uma pequena taxa para encher o tanque de água potável e tomar um banho nas instalações do estabelecimento. O inconveniente, I"m sorry to say, é que os campings dessa região fecham cedo - o que impedirá passeios noturnos. On the other hand, vocês podem estacionar em qualquer lugar aprazível, apagar as luzes e dormir. São muito incomuns problemas de segurança nesses países.

Se houver água a bordo, é possível tomar um banho de gato no banheiro do veículo. E também dá para abastecê-lo de água nos postos de gasolina ou nas áreas de apoio das autoestradas.

Algumas recomendações que ouvi de meu primo Richard Rolling, que, certa feita, viajou dessa maneira com sua mulher, dois filhos, um cachorro e uma cacatua. Jamais esqueça, antes de partir para o passeio do dia, de colocar todos os pratos, copos, alimentos e demais objetos móveis em seus lugares, que são projetados para que eles não se movam. Eles o fizeram numa manhã qualquer e, na primeira curva, perderam três garrafas de Bordeaux e oito copos de vidro. Very sad, isn"t it?

O segundo cuidado imprescindível é prestar atenção aos túneis e às pontes. O motorhome é um veículo alto e basta uma piscadela para seu teto ficar pelo caminho. Mas o mais importante, according to Richard, é prestar atenção às instruções sobre a remoção da caixa de esgotos que, dia após dia, terá de ser feita.

Richard achou que entendeu o que lhe explicaram, exceto o fato de que não se deve deixar a caixa ficar cheia para esvaziá-la. O resultado, oh, my God, foi que, em sua primeira operação do gênero, a pressão acumulada criou uma espécie de gêiser. "Miles, disse-me Richard, com sua habitual fleuma -, guess what? Fiquei com a aparência de um dálmata!" Disgusting, isn"t it?"

* Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos