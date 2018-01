Econômica, mas com algo a mais

MÔNICA NOBREGA, O Estado de S.Paulo 05 Agosto 2014 | 02h06

Nem tanto ao céu de mordomias das classes superiores, nem tanto à terra agreste da sofrida classe econômica. Mais companhias aéreas estrangeiras que operam no Brasil estão trazendo aos seus voos assentos intermediários, também conhecidos no mercado como conforto: mais espaçosos que os da econômica, sem chegar ao status (nem aos preços) da executiva.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há novidades também no céu de brigadeiro das primeiras classes, como as criações gastronômicas de Joël Robuchon na Air France ou os amenities Salvatore Ferragamo na Singapore - descubra quais são (e comece a sonhar) com as novidades abaixo.

Turkish

A empresa estreou por aqui sua classe Comfort há duas semanas. São 63 assentos com 49 centímetros de largura e distância de 116 centímetros entre fileiras (na econômica, são 86) - e alimentação bem parecida com a da executiva. O trecho base da empresa, entre São Paulo e Istambul, custa a partir de US$ 1.819 na Comfort, contra US$ 1.111 na econômica e US$ 4.888 na executiva.

Lufthansa

A econômica premium da Lufthansa também estreará no País ainda este ano, em 10 de dezembro. Por tarifas que começam em US$ 1.699 para voo de ida e volta entre São Paulo e Frankfurt, os passageiros terão assentos 50% maiores que os da econômica, refeições servidas na porcelana e direito a usar, nos aeroportos, os lounges da executiva por uma tarifa de 25. Serão 32 poltronas premium.

British

Foi ela quem lançou no mundo a ideia da classe econômica turbinada, lá em 2000. Sua World Traveller Plus, com número variável de assentos entre 30 e 44, tem distância de 97 centímetros entre fileiras, contra os 79 da econômica convencional (batizada de World Traveller), além de poltronas com tomada e entrada USB e lanche antes do embarque. No trecho entre São Paulo e Londres, ida e volta, preços da World Traveller Plus começam em US$ 1.156, contra os US$ 680 iniciais da World Traveller -, mas sem chegar aos US$ 2.122 da executiva (que a British chama de Club World).

Air France

A versão de classe econômica premium da companhia francesa foi criada em 2009 e remodelada no ano passado. São 21 a 28 lugares com espaço individual 40% maior que o da econômica básica e 97 centímetros de distância entre fileiras. A mesa é maior e cada poltrona tem suportes de fones de ouvido, tomada e entrada USB. O trecho ida e volta entre São Paulo e Paris custa desde US$ 2.480 na econômica premium - na executiva, começa em US$ 3.544.

American Airlines

Os clientes podem viajar nos assentos da Main Cabin Extra, que têm cerca de 15 centímetros a mais para as pernas, pela mesma tarifa da econômica convencional. Vale para quem tem status de elite no programa de fidelidade AAdvantage ou equivalente na One World. Demais passageiros pagam apenas uma taxa, que começa em US$ 20. Disponível nos voos de São Paulo para Nova York (aeroporto JFK) e Dallas - as tarifas começam em US$ 864 e US$ 1.056, respectivamente.

E AS NOVIDADES NA PRIMEIRA CLASSE: