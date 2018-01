Efeitos da altura Consumir bebida alcoólica no avião não vai deixar ninguém mais embriagado do que ficaria em terra. Pesquisa conduzida pela presidente do Comitê de Medicina Aeroespacial da Associação Paulista de Medicina, Vania Elizabeth Ramos Melhado, não encontrou indício de que o efeito do álcool seja potencializado pela altura de um voo comercial - 8 a 11 mil pés. O problema, diz a médica, é o poder de desidratar o organismo, somado ao ar seco da cabine. Beber bastante água é indispensável para reduzir o desconforto.