Ele está no ar! Acompanhe o novo Blog do Viagem

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entramos no mundo dos blogs. Agora, a cobertura do Viagem&Aventura está completa também na web. Confira notícias e curiosidades de destinos nacionais e internacionais, atualizadas diariamente no Blog do Viagem (http://blogs.estadao.com.br/viagem). Veja também dicas que podem tirar você de uma fria quando estiver em terras desconhecidas, além de histórias de bastidores das nossas experiências como viajantes. E por que não experimentar já uma trip streaming, o relato de uma viagem em tempo real? Estamos na Alemanha e é de lá mesmo que contamos para você todos os detalhes da comemoração dos 20 anos da Queda do Muro de Berlim. Tudo em tempo real, no novo Blog do Viagem.