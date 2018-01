Elenco brasileiro em hospedagens estreladas

deslumbrantes hospedagens de cidades como Paris, Istambul e Londres.

"Quartos de hotel são personagens nossos. Apesar de serem feitos para você não enxergar neles uma personalidade específica, eles se tornam familiar", explica o diretor e roteirista Felipe Braga. Segundo ele, além dos personagens, as locações ajudam a reforçar "a figura do brasileiro cosmopolita, cidadão do mundo. Não o registro de samba, futebol e favela".

Entre as estreladas acomodações está o Hotel Danieli (danielihotelvenice.com), instalado em um palácio do século 14 em Veneza, Itália. Em toda sua história, além de Braga e companhia, apenas uma equipe de filmagem recebeu permissão para gravar na suíte Doge Dandolo, a mais antiga em atividade no mundo. Foi a do filme O Turista (2010), com Angelina Jolie e Johnny Depp.

Em outro episódio, na Cidade do Porto, em Portugal, Olívia e José se encontram no Hotel Teatro (hotelteatro.pt), construção de 1859 que, antes de receber hóspedes ilustres, abrigava o tradicional Teatro Baquet.

Se as gerências dos hotéis toparam fácil? "O produto hotel de luxo cria muito sonho e relação 'inspiracional', para eles era muito importante ser apresentado ao público brasileiro", diz o diretor. Para os mais curiosos: os vídeos podem ser vistos em youtube.com/Latitudesfilme e no canal TNT. Quem virar fã pode ver tudo compilado em um longa-metragem com estreia prevista para janeiro de 2014. / F.M.