Em 70 quilômetros, rota mostra os brancos e frutados vinhos locais

De acordo com o diretor do Conselho Interprofissional de Vinhos da Alsácia, Jean-Louis Vézien, a produção anual da região chega a 200 mil litros - 75% das garrafas ficam na própria França. O restante é exportado para outros países da Europa, Ásia, Canadá e Estados Unidos.

Uma rota que se estende por 170 quilômetros esconde vinhedos e adegas que mantêm a tradição secular de suas famílias e estão sempre a postos para receber visitantes com o melhor que têm a oferecer: uma taça de vinho. Alguns lugares não cobram pela degustação, mas é sempre de bom tom comprar ao menos uma garrafa (a partir de 5).

O trecho mais interessante da rota fica entre Colmar e Estrasburgo, com pouco mais de 70 quilômetros de extensão. No caminho há sempre uma vila medieval a pedir atenção, além de vinícolas de pequenos produtores. Você precisará de muitos dias se quiser conhecer todas. O melhor a fazer é escolher algumas e se perder entre os aromas e sabores frutados que só os vinhos da Alsácia oferecem.

Paradas. A charmosa vila de Riquewihr deve ser sua primeira parada. É o lugar do terroir mais famoso de toda a Alsácia (Schoenenbourg), onde os mais conceituados grand crus (vinhos de qualidade superior) da região são produzidos. Perto dali está o vilarejo de Ribeauvillé, cuja principal característica de produção é a mineralidade dos vinhos, especialmente os rieslings. Lá funciona, desde 1835, a vinícola Bott Frères (bott-freres.fr), hoje sob o comando da quarta geração.

A Bott Frères está entre as maiores produtoras da Alsácia, com 200 mil garrafas por ano - cada uma das 5 mil da região faz, em média, de 70 mil a 90 mil garrafas por ano. O local é também o que oferece melhor estrutura ao turista, com uma visita guiada à cave, dois salões de degustação e uma moderna loja. A garrafa de pinot blanc, por exemplo, custa 6,10; um riesling reservado sai por 7,10.

A vila de Eguisheim, distante 10 minutos de Colmar, foi construída em volta de uma pedra onde antes havia um castelo. É uma das mais belas e antigas da Alsácia. Não saia de lá sem provar o riesling produzido pela Maison Emilie Beyer (emile-beyer.fr). Madeleine Beyer, a presidente da associação histórica da vila, conta a trajetória de Eguisheim como ninguém. / V.D.