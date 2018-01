Em algum lugar do passado A cultura mexicana tem influência de mais de 20 grupos étnicos, além da mestiçagem derivada da chegada dos espanhóis ao território ocupado hoje pelo país. A própria Cidade do México, uma das maiores metrópoles do mundo, guarda no centro histórico - Zócalo - vestígios de uma das civilizações originais do continente. Ali, no miolo, desponta o que um dia foi Tenochtitlán, a urbe mais importante erguida pelos astecas.