Em Alta Gracia, o legado do morador mais ilustre: Che Guevara

Em 2001, a ampla casa térrea de estilo inglês, no bairro de Villa Nydia, virou museu. Uma estátua de Che sorrindo, sentado no parapeito do alpendre, dá as boas vindas ao visitante. Por 2 pesos (R$ 0,95), é possível percorrer os cômodos, que recriam os ambientes onde o guerrilheiro viveu por 11 anos.

Sobre a cama, livros de aventura e a famigerada bombinha de asma. Quando não podia brincar com os amigos por causa da doença, ele se refugiava na cozinha. As receitas penduradas na parede dão conta de que Ernestito passava horas com a cozinheira Rozarito, recortando receitas para agradá-la.

Muitas fotos da infância, da família e da época de guerrilha estão nas paredes. Dos objetos pessoais, cartas e postais do acervo, dois itens se destacam: as réplicas da bicicleta Garelli motorizada, que Che usou em sua primeira viagem pela América Latina, em 1950, e da moto Norton, igual a "A Poderosa 2", usada por ele e Alberto Granado em 1951, no trajeto que deu origem ao filme Diários de Motocicleta (2004), de Walter Salles.

Além de Che, Alta Gracia merece ser visitada pelas construções dos tempos dos jesuítas, que renderam à cidade o título de Patrimônio da Humanidade. O município integra o Caminho das Estâncias Jesuíticas, circuito de 250 quilômetros pelas estradas das Sierras Chicas. A principal atração é o Museu de Alta Gracia, instalado numa casa de 1643. O complexo abriga ainda uma igreja de 1723.

Casa de Che Guevara: www.altagracia.gov.ar/museos/che/museo_che.asp

Museu de Alta Gracia: www.altagracia.gov.ar/museos.asp