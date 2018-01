Em alto-mar, um 'olá' para Nilo e outras baleias

No barco Privateer IV cabem 149 pessoas. Há dois deques abertos e uma cabine abrigada, com bar. Ela será necessária porque é difícil não sentir frio, já que o barco vai por mar aberto e as baleias aparecem a 50 quilômetros da costa. Nas quatro horas de passeio, além de Nilo - que é fêmea e estava meio preguiçosa -, vimos uma fin, segunda maior espécie de baleia do planeta (perde para a azul), com até 21 metros. O tour custa desde US$ 48 com a & Seas Whale Watch (7seaswhalewatch.com)./ M.N.