Em Bergen, pitadas de história e um mix de Itaim com Rua Augusta BERGEN - Se você gosta de história, Bergen é o filé do roteiro do bacalhau na Noruega. No cais do centro, a cidade mantém o Museu da Liga Hanseática (museumvest.no), uma associação de cidades do norte da Europa que mantinha o monopólio comercial na região e, assim, desafiava o poder dos reis da Idade Média. Pode ser tida como embrião do liberalismo, mas quase não aparece nos livros escolares brasileiros.