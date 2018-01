Em Budapeste, cultura além do roteiro óbvio Por décadas, a região do 8.º distrito mereceu o título de uma das piores de Budapeste. Dizimado durante a 2.ª Guerra e cravejado de balas na Revolução Húngara de 1956, o trecho (também conhecido como Józsefváros) era sinônimo de violência. Aos poucos, no entanto, foi mudando de ares.