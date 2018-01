Em busca de Pablo Picasso

Andrew Ferrem, The New York Times

O sul da França sempre foi conhecido como a terra de Pablo Picasso (1881-1973). E este verão promete ser mais especial para quem quer seguir os passos do pintor na Riviera Francesa e na Provença. Exposições e uma rota entre Antibes e Avignon foram montadas para homenagear o mestre.

O roteiro começa no Museu Picasso (www.antibes-juanlespins.com), em Antibes, que até o dia 14 exibe a exposição Picasso, 1945-1949: a Era da Renovação. A mostra reúne pinturas, esculturas e peças de cerâmica do período em que o mestre morou em Antibes. Em comum, elas têm uma alegria flagrante, fruto do fim da 2ª Guerra e da presença de um grande amor na vida de Picasso, Françoise Gilot, bem mais nova que ele.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois, os dois se mudaram de Antibes para Vallauris, também na região, com seus dois filhos. E lá viveram até 1953, quando Françoise decidiu deixá-lo. No período de Vallauris, ele se dedicou intensamente à cerâmica. Algumas dessas peças podem ser vistas no Museu Picasso (www.musee-picasso-vallauris.fr) da cidade, do dia 27 até 12 de outubro.

De 1959 a 1961, Picasso e sua nova mulher, Jacqueline Roque, foram viver perto de Aix-en-Provence, o lar de Paul Cézanne. Aberta até 27 de setembro, a exposição Picasso-Cezanne, no Museu Granet (www.museegranet-aixenprovence.fr), mostra a influência de Cézanne na obra de Picasso.

Outra visita fundamental é ao Chateau de Vauvenargues - Picasso e Jacqueline estão enterrados no jardim. A casa está sendo aberta ao público pela primeira vez, como complemento à mostra do Granet.

Site: www.br.franceguide.com