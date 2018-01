Em cena, um belo quebra-cabeça de lugares

Woody Allen também sabe pregar peças. No novo longa, a pegadinha cinematográfica tem lá seu propósito artístico, mas deve ser lembrada para não confundir turistas distraídos. Portanto, fica o aviso: quando o narrador diz que Juan Antonio e Vicky se encontram no Farol de Ávila, eles estão, na verdade, no Farol de San Juan de Nieva, no município de Gozón, a 30 quilômetros de Oviedo. A cena ocorre depois que os dois visitam a Igreja Santa Maria del Naranco. Quando saem de lá, como num passe de mágica, aparecem na cidade vizinha para curtir a vista do farol do povoado de Nieva. A montagem feita por Allen é perdoável. Graças ao quebra-cabeças de cidades em cena, o mundo todo pôde conhecer o belo litoral dessa porção da Espanha. O cenário chega a empolgar Juan Antonio e o rapaz pensa em convidar a amiga para fazer uma trilha até um outro farol, no povoado de Cabo de Peñas. Com preguiça, ele desiste e segue para Ávila. Uma pena. Se tivesse um pouco mais de disposição, os dois conheceriam o Farol de Cabo Peñas, um dos pontos mais visitados da região. O espaço, além de iluminar os caminhos dos navios, abriga um museu com enorme acervo sobre a vida no mar. Com um pouquinho mais de energia, os dois personagens também poderiam percorrer as trilhas que cortam o litoral. Os caminhos levam de uma praia a outra e revelam de enseadas tranqüilas a trechos rochosos com mar bravo. A rota mais conhecida tem como destino a Praia de Xagó e o ponto de partida é justamente o farol que aparece na cena. O caminho é fácil, bem marcado, e passa pelo centrinho de Nieva até chegar à costa. Ao encontrar o mar, aproveite o cenário marcado pelas dunas e pela natureza exuberante. A região tornou-se famosa por ter o ecossistema mais bem conservado de Astúrias. Para conhecer as outras praias do município não é preciso muito esforço. Em um dia, de carro ou de bicicleta, você consegue visitar toda a costa. Os melhores caminhos e todas as indicações estão no site da secretaria de turismo local: www.ayto-gozon.org.