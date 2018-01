Em Deer Valley, snowboard não entra

DEER VALLEY - O efeito “uau” é inevitável ao chegar em Deer Valley. A apenas 20 minutos da cidade de Park City (uma linha de ônibus grátis leva para o local), é uma estação exclusiva para esquiadores: nada de snowboarders ou outros esportes de neve por lá. São 101 pistas para deslizar sem preocupações.

Ao lado de seus 21 teleféricos, Deer Valley abriga ainda diversos restaurantes, incluindo um amplo bufê com especialidades norte-americanas – hambúrgueres, costelas caramelizadas. Muitos deles oferecem também atividades aprés-ski. Se você pretende alugar seus equipamentos ali, saiba que as lojas da estação têm preços ligeiramente mais altos do que em Park City.

Também oferece serviços premium, como acompanhamento personalizado dentro e fora das montanhas, o que inclui de instrutores de esqui a manobristas, passando por carregadores de equipamentos.

Aliás, até mesmo por ser menor que a estação vizinha, Deer Valley tem uma atmosfera mais exclusiva. Ali está o luxuoso Stein Lodge (a partir de US$ 550), que ganhou dois anos seguidos (2014 e 2015) como melhor hotel de esqui no prestigiado World Ski Awards.

Outro para quem quer mimos infinitos é o St. Regis Deer Valley, de onde é possível sair e chegar esquiando (ski in/ski out). A diária ali não custa menos que US$ 1.299 em fevereiro, mas não se preocupe: caso seu cartão de crédito não suporte tal montante saiba que há 45 opções de hospedagem próximas, com diárias a partir de US$ 120.

Na década de 1930, a mineração já havia diminuído na região. A atenção começou a se voltar às montanhas e, em 1946, foi aberta a primeira área esquiável de Park City. Mas foi a partir de 1963 que a modalidade ganhou mais força por lá.