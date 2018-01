Em dias quentes, festa e muita música ao ar livre

Entre os principais eventos deste ano, o Greenfield Festival (greenfieldfestival.ch) reúne bandas como Offspring, Limp Bizkit, The Hives e Sepultura, além de grupos locais, de 15 a 17 de junho. Os ingressos ainda não estão à venda. De julho a setembro, ocorre também o Timeless Swissness e Timeless Jazz, sem data definida, com shows gratuitos.

Encenado em um teatro ao ar livre em Matten, cidade vizinha a Interlaken, o clássico William Tell (tellspiele.ch) ganha status de superprodução, com mais de 180 atores e animais vivos no palco - como vacas e cavalos. O espetáculo é repetido há 90 anos - ingressos desde 58 francos suíços (R$ 116).