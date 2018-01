Em Erice, um doce ar de mistério Faz frio. Já é metade da manhã e um vento gelado sopra no alto do morro de 750 metros de altura. Há umidade nas paredes de pedras. Lá embaixo, no mar que banha Trapani, na Sicília, faz calor e as ruas estão cheias de gente. São 15 quilômetros de distância, apenas. O suficiente para separar dois mundos distintos. Ali, no topo do monte Eryx, também conhecido como San Giuliano, há um tilintar de frio. Ou seria um arrepio de medo? Erice, a cidade medieval que ainda acorda, está envolvida em brumas. Há mistério no ar. E orvalho.