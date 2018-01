Em jogo interativo, visitantes criam sua própria exposição

Na última etapa, os touchscreeners criam a sua própria exposição. O diretor do museu, Benno Tempel, brinda com eles o sucesso da mostra - e tudo vai para um site em que as imagens podem ser compartilhadas.

A produção da garotada está relacionada ao acervo, que concentra quase 300 trabalhos de Mondrian somados a outros intérpretes do De Stijl, a mais importante contribuição holandesa para a arte moderna. O Victory Boogie-Woogie, por exemplo, quadro inacabado de Mondrian em homenagem a Nova York, motiva os alunos a dançarem o Boogie-woogie e conhecer in loco, ali do lado, o que estão vendo virtualmente.