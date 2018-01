Em Londres, muito mais em jogo

A Olimpíada, de 27 de julho a 12 de agosto, é apenas um dos muitos eventos de Londres na temporada de calor. Depois do Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth II, celebrado no começo do ano, várias atividades para comemorar o feito tomam conta da cidade durante o verão, como um desfile com mil barcos pelo Rio Tâmisa.

A Grã-Bretanha tem várias novidades neste ano. Foi aberto no fim de março o Harry Potter Studio Tour, ao norte de Londres, roteiro que dá acesso aos estúdios onde os oito filmes do bruxinho foram produzidos. No mês seguinte, foi a vez do Titanic Quarter, empreendimento construído na irlandesa Belfast para revitalizar a área que o transatlântico já ocupou. O projeto inclui hotéis, restaurantes e bares.

Maratona de teatro. O verão promete espetáculo. Shakespeare toma conta da cena no World Shakespeare Festival em quase 70 produções (worldshakespearefestival.org) em várias cidades. Na capital inglesa, o London 2012 Festival (festival.london2012.com), de 21 de junho a 9 de setembro, traz Cate Blanchett e Jude Law, entre outros atores, em diversas produções. No West End Live, na Trafalgar Square, o melhor do teatro londrino é gratuito.

O mais incrível é que Londres, no auge do verão e com a libra esterlina que vale praticamente três vezes o nosso real, tem muitas atividades gratuitas, sobretudo no quesito cultural. Os melhores museus - entre eles, British Museum, National Gallery e Tate Modern - exibem as coleções permanentes sem cobrar nada e trazem exibições temporárias por valores acessíveis. Visitar a Serpentine Gallery, de arte contemporânea, também sai de graça.

Ali perto, no Hyde Park, pedalinhos esperam os visitantes. Os parques são ótima pedida para dias ao sol sem custo.

E se cansar de andança? Fácil, fácil. Os grandes hotéis estão investindo em spas cheios de mimo. O do hotel Four Seasons, por exemplo, ocupa o décimo andar do prédio, com vistas panorâmicas da cidade. Nos tratamentos, os ótimos produtos da húngara Omorovicza são uma constante. Para ficar revigorado e aproveitar o dia seguinte, em ritmo olímpico.