Em mares nunca dantes navegados

Quer fazer um cruzeiro, mas está cansado dos roteiros e formatos convencionais? Parta para uma expedição diferente. Animais selvagens e paisagens intocadas são aventuras que os cruzeiros abaixo oferecem. Todos no Hemisfério Sul - aqui é temporada de verão, o que permite ir às áreas mais frias.

Galápagos. São 13 ilhas que formam o arquipélago, Patrimônio Mundial da Unesco, célebre por servir de hábitat a répteis gigantes. Oficialmente integrantes do Equador, estas ilhas no Pacífico, a mil quilômetros do continente, são palco de pesquisa de fauna e flora. A Silversea (silversea.com) tem roteiro de uma semana por sete ilhas. A expedição de luxo (a partir de US$ 5.950) parte da Ilha de Baltra - há voo desde Quito - nos sábados de janeiro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amazônia. Uma das perguntas que os brasileiros mais ouvem no exterior é: "Você já visitou a Amazônia?" Para responder sim da próxima vez, faça um cruzeiro por ali, e com binóculo. A floresta guarda 2 mil espécies de aves e mamíferos e 40 mil tipos de plantas. O cruzeiro de três noites da CVC (cvc.com.br) pelo Rio Solimões, a bordo do Iberostar Grand Amazon, custa R$ 2.044. Manaus é o ponto de partida e de chegada. Saídas em 13, 20 e 27 de dezembro.

África. A costa leste do continente africano, partindo de Durban, na África do Sul, e seguindo para as Ilhas St. Marie, em Madagáscar, Maurício e Reunião passa por locais paradisíacos. Animais silvestres e mata virgem contrastam com o mar. O voo dos flamingos é um espetáculo à parte. O roteiro dura 12 noites, partindo em 28 de dezembro, e custa a partir de US$ 1.759 pela MSC (msccruzeiros.com.br).

Patagônia. Os cruzeiros pela Patagônia abrangem Argentina e Chile. A paisagem de províncias como Santa Cruz, Rio Negro, La Pampa e Valdívia inclui vistas para a Cordilheira dos Andes, paradas para ver a tosa das ovelhas e visitas à geleira Perito Moreno. Pacote com cinco noites, a bordo do cruzeiro Australis, com embarque em Ushuaia (Argentina) e desembarque em Punta Arenas (Chile), custa a partir de US$ 1.909. Saídas até março, na Venturas (venturas.com.br).