Em memória da 'belle époque' carioca

Em 1922, em homenagem ao primeiro centenário da proclamação da independência do País, a casa ganhou um salão de chá no segundo andar, com uma exuberante claraboia de vitrais coloridos que o visitante pode ver até mesmo do térreo. Lá em cima, hoje, também funciona o restaurante Cristóvão, especializado nas cozinhas portuguesa e espanhola - aos sábados, há feijoada. No andar de baixo, mesas e cantinhos dos balcões são concorridos durante todo o dia. Quitutes centenários, como o pão de ló e o doce rivadávia, um bolo recheado, fazem sucesso.