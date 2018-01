Em Muhu, luxo combina com simplicidade O quarto espera o hóspede com trilha sonora própria. Vem do iPad - há um em todas as 24 habitações. Além de trocar por outra canção que o agrade mais (há 20 mil músicas disponíveis), dá para consultar a previsão do tempo, agendar uma massagem ou reservar mesa no Alexander, o melhor restaurante do país. Que, aliás, está ali mesmo, no próprio Padaste Manor.