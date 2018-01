Em Nápoles, prove da obrigatória margherita a sorvetes nada convencionais Alguns dos pratos mais inovadores de Nápoles são servidos no Squisitezze (lastanzadelgusto.com), uma espécie de osteria. O menu criativo é rabiscado em lousas que ficam nas paredes, dando ao local um clima alegre que avança até os pratos. Não perca o delicioso arancino di mare, uma esfera frita do tamanho de um punho que, quando aberta, revela um cremoso recheio de arroz de frutos do mar. Também conta com uma refinada lista de cervejas, muitas da microcervejaria local Karma.