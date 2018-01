Em Nova York, você é sua boa companhia

O gigante Metropolitan Museum of Art (metmuseum.org) se destaca por sua coleção permanente, que inclui a impressionante ala egípcia e um passeio completo por vários movimentos da pintura. No Museum of Modern Art (moma.org), Picasso Sculpture exibe, até 7 de fevereiro, cem esculturas do artista espanhol.

Para os fãs de musicais, é indispensável assistir aos sucessos da Broadway. Finding Neverland, que estreou neste ano, conta a história de Peter Pan. Quem curte música, aliás, deve se programar porque a variada agenda da cidade é sempre muito concorrida: em novembro, tem Stevie Wonder no Madison Square Garden; em janeiro, Madeleine Peyroux no New York City Winery. Acompanhe a programação completa em nycgo.com.

No inverno, um divertido programa ao ar livre é patinar no Rockefeller Center ou no Central Park. Deslizar cercado de neve e pelos prédios da metrópole é imperdível até para nova-iorquinos.