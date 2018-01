Em Recife, atrações ao ar livre são destaque

Atualizado às 16h10

Acredite: variadas atrações nos principais destinos do Brasil e do mundo não têm custo algum. Basta chegar - e se divertir a valer.

Recife

Ciclofaixa de Lazer Há menos de um mês Recife ganhou sua via exclusiva para veículos sem motor durante domingos e feriados. A faixa, de 25 quilômetros, corta 11 bairros da cidade, ligando as zonas norte e sul. O roteiro engloba a Praia de Boa Viagem, parques Dona Lindu e da Jaqueira, além de prédios históricos como o da Faculdade de Direito e o da Assembleia Legislativa. Pelo caminho, dois pontos de aluguel de bike. Skates e patins também são bem-vindos.

Parque Dona Lindu Planejado por Oscar Niemeyer, ocupa área de 27 mil metros quadrados à beira-mar, em Boa Viagem (Rua Setúbal, 1.139). Além de quadras e playground, conta com teatro e pavilhão de exposições.

Jaqueira Palco de combates em 1633, o terreno onde o parque foi criado, em 1985, guarda muita história - como a bela capela do século 18. Com pista para bicicleta, área de brinquedos infantis e espaço para programações culturais, fica no cruzamento das Ruas do Futuro e Antenor Navarro.

Forte das Cinco Pontas Erguida a mando do príncipe de Orange Frederik Hedrik em 1630, a fortaleza tinha a função de proteger Recife e manter seu domínio sobre a cidade, impedindo os inimigos de navegarem pelo Rio Capibaribe. Desde 1982, o imponente edifício também carrega a função de proteger a história com o Museu da Cidade do Recife. A memória cultural da capital pernambucana é contada por quase 150 mil imagens e peças provenientes de antigas residências e da igreja do Senhor Bom Jesus dos Martírios, já demolida.

Casa da Cultura "A cultura é nossa, mas a casa é sua." O slogan resume bem a proposta da Casa da Cultura, instalada na antiga Casa de Detenção do Recife, do século 19. O pavilhão abriga 150 estandes de artesanato de todo o Estado. Também oferece opções de comidinhas típicas.