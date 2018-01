Em reservas e comunidades, o dia a dia africano A África ainda é a primeira opção no quesito suar para fazer o bem. Por mais que muitos países tenham conquistado avanços significativos, ainda é real a imagem de pobreza do continente, com uma multidão que precisa de qualquer tipo de ajuda. No entanto, além da esfera humana - com projetos em orfanatos e hospitais - há um grande número de programas dedicados à conservação do meio ambiente e, principalmente, à proteção da exuberante vida selvagem.