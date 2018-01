Em Roma, sem os romanos

A seguir, a correspondência da semana:

Mr. Miles: tenho lido sobre um sem-fim de novidades para viajantes: hotéis de gelo, spas de vinho e chocolate, albergues submarinos. O senhor já viveu alguma experiência dessas? Onde é que isso vai parar?

Solano Consentini, por e-mail

"Well, my friend, vejo que você está muito bem informado. Há, de fato, uma nova onda de ofertas turísticas que transitam em uma delicada faixa entre o sensorial, o bizarro e o absolutely ridiculous.

Frequentemente, em minhas jornadas mundo afora, sou convidado a participar desses experimentos. Sometimes, of course, dispenso o papel de cobaia. Os hotéis de gelo - oh, my God - definitivamente estão na moda. Mas é claro que só funcionam no inverno, pelo menos até que Dubai decida criar o seu, no meio do deserto, dentro de uma bolha de inverno artificial. Believe me: eles são capazes de fazê-lo.

Até a Romênia já tem o seu e suponho que a proposta seja simular um gélido castelo do Conde Drácula. Hospedei-me em um deles anos atrás, no Canadá. Confesso-lhe que foi a única vez em minha vida que me senti like a frozen sausage. However, havia filas de interessados no below zero apartment, a maioria deles, claro, happy american citizens em busca do que convencionou-se chamar de experiência. What an experience!

Dorme-se sobre uma lápide de gelo, enfurnado em um saco de dormir estilo Tutancâmon. Casais ganham um sleeping bag duplo tão apertado que torna obrigatórios os interlúdios sexuais. O que, of course, seria ótimo, não fosse o fato de que qualquer tipo de líquido congela na temperatura ambiente. It's really disgusting.

Muito mais agradável teria sido minha experiência em um restaurante alemão muito moderno, onde todos os comensais deitam-se em uma cama comunitária. O chef era ótimo, a carta de vinhos, variadíssima. Unfortunately, o cidadão que se aninhava a minha direita no leito, em posição contrária a de meu corpo, era, for sure, um maratonista que esquecera de lavar os pés depois da competição. Can you imagine such a pleasure?

Na África, estive em vários hotéis cujos bangalôs ficam instalados nas copas das árvores. São muito seguros contra hipopótamos, rinocerontes, búfalos e leões. Nevertheless, se aparecer um leopardo, o melhor que você tem a fazer é oferecer-lhe um brandy.

Anyway, an unforgettable trip.

Lembro-me também que estive em um restaurante às escuras na Suíça. Foi como ser personagem de Ensaio Sobre a Cegueira, de meu saudoso amigo Saramago. Achei a comida deliciosa, mas faltava alguma coisa. Só depois me lembrei que não é apenas com a boca que se degusta. Faltou-me, indeed, comer com os olhos.

A hotéis submarinos nunca fui, my fellow. Bastaram-me os anos de experiência nos submarinos da Royal Navy para entender que, se eu tivesse de viver sob as águas, ter-me-iam dotado de guelras. Spas de vinho também não frequentei. Estou esperando, however, que alguém desenvolva um spa de whisky, cujas propriedades, sem sombra de dúvida, me fariam muito melhor."