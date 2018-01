Em Santos, um museu só para o Rei

O milésimo gol vai ser apenas um detalhe: toda a carreira do Rei do Futebol deve estar reunida em um só lugar até 2012 - a tempo, portanto, da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Três casarões de 1865, no centro antigo de Santos, serão reformados para abrigar o Museu do Pelé, em um projeto com custo estimado de R$ 20 milhões.

Os primeiros passos já foram dados. Até o fim de dezembro, o arqueólogo Manoel Gonzalez, do Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas, deve terminar o trabalho de prospecção da área em busca de resquícios. "Antigamente, essa região era chamada de Porto do Bispo, pois o mar chegava bem perto", explica. Segundo ele, é possível até que exista uma galeria submersa, onde passaria o Rio Nossa Senhora do Desterro.

Só depois dessa primeira fase concluída é que as obras podem ser iniciadas de fato - o que está previsto para ocorrer já no começo de 2010. A maior parte do investimento vem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vai liberar R$ 6 milhões para os trabalhos.

As empresas Fosfértil, MSR Logística e Vivo também vão patrocinar o projeto - o montante disponibilizado pelas companhias soma R$ 3,3 milhões. Os recursos têm sido obtidos pela Organização de Desenvolvimento Cultural e Preservação Ambiental Ama Brasil, por meio da Lei Rouanet.

Localizados em frente à estação do Valongo, os três casarões serão interligados para abrigar o museu, em um terreno de 1.500 metros quadrados. Auditório, café e acervo interativo estão previstos.

A construção do museu faz parte do programa de revitalização do centro antigo de Santos, criado pela prefeitura. Um site com informações atualizadas sobre o andamento dos trabalhos já está no ar e deve ser reformulado ainda neste ano. Se quiser conferir: www.museudopele.com.

NOS PASSOS DE PELÉ

Maracanã

Visitas diárias, das 9 às 17 horas. Ingressos a R$ 20. Informações: (0--21) 2334-1705; www.suderj.rj.gov.br/maracana.asp

Memorial das Conquistas

Diariamente, das 9 às 19 horas. Visitas monitoradas a R$ 7 e simples a R$ 4. Informações: (0--13) 3257-4099; santos.globo.com

Museu do Futebol

De terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas. Entrada R$ 6. Informações: (0--11) 3664-3848; www.museudofutebol.org