Em seis capitais e com oito seleções, Brasil faz ensaio geral da Copa

Oito equipes protagonizarão os 16 jogos da competição, entre elas, quatro campeãs do mundo – Espanha, Itália, Uruguai e Brasil –, além de México, Japão, Taiti e o ganhador do campeonato africano, que ainda será revelado.

A venda de ingressos já começou no site da Fifa e, até 15 de janeiro, torcedores podem solicitar bilhetes para as partidas que desejam e, em seguida, participarão do sorteio único, no dia 16 – todos os pedidos entram de forma igualitária, não importando a data em que foram feitos. Além da categoria 1, 2 e 3, a 4 é restrita a brasileiros e há desconto para estudantes, aposentados ou beneficiários do Bolsa-Família. Os valores começam em R$ 57 e vão até R$ 418, preço mais alto para ver a grande final.

Estreia. Na partida de estreia, Neymar e companhia vão enfrentar a seleção japonesa no novíssimo Estádio Nacional de Brasília (ou Mané Garrincha). Com localização privilegiada, o turista já confere os traços de Niemeyer em marcos tão famosos da capital federal a caminho do estádio, que fica depois do Eixo Monumental. Vale dar atenção à arquitetura do complexo, também repleto de colunas, seguindo a dinâmica dos edifícios da cidade.

Um dos endereços mais esportivos de Brasília é o bar Sociedade Nacional de Brasília, na Asa Sul. Com TVs instaladas, é ótima opção para assistir às outras partidas da competição.

Para ir à capital federal com roteiro programado, o pacote da Top Brasil com aéreo, seis noites de hospedagem e ingresso custa R$ 2.760.

Apito final. É no Maracanã que as duas melhores equipes vão decidir o título da Copa das Confederações, no dia 30 de junho. Fãs da bola podem ir além da arquibancada: vale agendar (com antecedência) uma visita turística ao estádio pelo e-mail visitamaracana@suderj.rj.gov.br (R$ 20).

No roteiro futebolístico da Cidade Maravilhosa, anote: bar Mas Será o Benedito, na Lapa, com rodas de samba caprichadas em dias de jogo, e o SporTV Point, casa especializada em transmitir eventos esportivos variados. Ali, repare que há pontos de áudio nas mesas. Basta plugar seu fone de ouvido para ouvir detalhes das transmissões. Ou ainda, arrisque suas habilidades em uma partida de futevôlei em Ipanema ou Copacabana. E curta a atmosfera carioca como se deve./ B.T.