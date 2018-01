Em Shikoku, no Japão, objetivo é atingir o nirvana

A menor das quatro grandes ilhas que formam o Japão significa literalmente "quatro províncias", sendo elas Tosa, Iyo, Sanuki e Awa, onde está a cidade de Naruto, ponto de partida do percurso. Fundado em 1687, o templo de Ryozen-ji é o marco zero.

O número de templos não é à toa. A explicação mais aceita é de que eles sejam divididos em quatro blocos, significando os quatro passos do caminho à iluminação. Do primeiro ao 23.º representam o despertar; do 24.º ao 39.º, a disciplina; do 40.º ao 65.º, o alcance da iluminação e, por fim, o nirvana.

Em geral, os henro (nome dado aos peregrinos) se vestem com camisa branca, carregam o kongõ-zue, espécie de cajado de bambu, e um chapéu cônico. Dentro da mochila levam oferendas e um livro de sutras.

Ao chegar aos templos, acendem incensos e repetem mantras. Os pernoites são feitos tanto em albergues quanto em casas de voluntários.

No Brasil, o roteiro é representado pelo Caminho do Sol (caminhodosol.org).