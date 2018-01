Em três versões

Caminhadas são ótimas para vasculhar a cidade de porta em porta. Navegando, você terá a melhor visão desde os canais (canal.nl). Mas só a bike será capaz de fazer você se sentir como um dos moradores (yellowbike.nl).

A lista de atrações consagradas tem o Museu Van Gogh (vangoghmuseum.nl), a Casa de Anne Frank (annefrank.org/en) e o Rijksmuseum (rijksmuseum.nl)que, mesmo com seu prédio principal em reforma até 2013, mantém expostas as obras primas do acervo, como A Ronda Noturna, de Rembrandt.

No caso de o Red Light District não ser mais nenhuma novidade para você, que tal jogar uma partida de xadrez? Na Avenida Max Euweplein, 1.017 há enormes peças sobre um tabuleiro pintado no chão. Perto dali no bairro Pijp, o Bazar (bazaramsterdam.nl) é um enorme restaurante que serve desde culinária mediterrânea até iraniana, como o cordeiro assado à moda da Pérsia, por € 10,90.