Em vez do ski lift, um helicóptero para ir até o topo

Pode parecer incrível, mas para algumas pessoas pegar um teleférico até o topo de uma montanha de mais de 3 mil metros não é emoção suficiente. O que fazer, então? Alugar um helicóptero para ir ainda mais alto, onde a neve é 100% intocada e muito mais macia, conhecida pelos viciados em vento no rosto como powder snow.

Para o alto: os mais radicais pagam US$ 1 mil para voar em busca da sonhada neve 'powder'

Telluride é a única estação no Estado do Colorado que permite a prática de heliskiing, regulamentada em 1982 pela empresa Helitrax (www.helitrax.net). Graças a isso, atrai esquiadores de outras estações da região, como as badaladas Aspen e Vail. A bordo de um helicóptero modelo Bell-407, grupos formados por quatro esquiadores e um guia se aventuram pelos 400 quilômetros quadrados de terreno reservado para esse tipo de prática na área de San Juan, nas Montanhas Rochosas, para esquiar a mais de 4 mil metros de altura. Quanto custa a brincadeira? Nada módicos US$ 1 mil (R$ 2.340) por pessoa.

Há outro tipo de diversão radical para quem prefere ficar em terra firme, ou melhor, em neve firme. Diversas empresas oferecem aluguel de snowmobiles, aquelas motos para a neve que têm esquis em vez de rodas e são usadas pelos patrulheiros das montanhas e também equipes de resgate.

Os snowmobiles são razoavelmente simples de dirigir, mas exigem uma atenção redobrada porque é muito fácil derrapar na neve. O custo por pessoa varia de US$ 150 a US$ 300 (R$ 352 a R$ 704), dependendo da trilha escolhida e do modelo do snowmobile, já incluído aí o preço do guia.

Os radicais, mas nem tanto, que acham que esquiar ou praticar snowboard em pistas para profissionais já é aventura suficiente, devem experimentar a Revelation Bowl, área inaugurada nesta temporada. Formada por uma série de pistas para experts, já é considerada pelos especialistas como uma das melhores dos Estados Unidos. Mas também não é fácil chegar até o topo: para atingir o Black Iron Bowl ou o Pico Palmyra, só após uma escalada que dura cerca de uma hora.

Em compensação, a descida é bem rápida: a queda vertical da pista, como os esquiadores costumam chamar, é uma das mais radicais dos Estados Unidos. Alguém se habilita?

Butch Cassidy, Tom Cruise e Seinfeld

O clima de Velho Oeste fica ainda mais evidente quando se vê a placa que adorna a porta de uma pequena loja de chapéus de caubói: ''Aqui ficava o San Miguel Valley Bank, primeiro banco roubado pelo lendário fora-da-lei Butch Cassidy.'' Ainda com 23 anos, muito antes de firmar sua parceria com Sundance Kid, Butch Cassidy morava em Telluride. Ali ele roubou US$ 21 mil e iniciou sua carreira criminosa. Hoje, do personagem imortalizado nas telas por Paul Newman restou apenas uma placa de bronze. Mas a cidade tem outras ligações com o cinema, como o tradicional Telluride Film Festival, em setembro (neste ano, a 36.º edição do evento ocorrerá entre os dias 4 a 7). E várias celebridades têm casa na cidade, como o estilista Ralph Lauren (casa é modo de dizer, já que sua fazenda tem 14 mil acres) e os atores Tom Cruise e Jerry Seinfeld. Os moradores, aliás, se orgulham de chamar Tom Cruise e Katie Holmes apenas pelos primeiros nomes (Tom e Katie), assim como costumam dizer: ''Telluride é o único lugar do mundo onde Tom pode entrar em uma lanchonete e pedir um hambúrguer sem ser incomodado.'' Talvez seja por isso que Tom e Katie passem pelo menos um mês por ano em Telluride, assim como Seinfeld, que ficou o mês de fevereiro no local. Mas para encontrá-lo é um pouco mais difícil: o ator e a família almoçam todos os dias no tradicional Allred''s, no topo da montanha. Infelizmente, apenas sócios do local - que pagam anuidades de até US$ 100 mil - podem desfrutar da maravilhosa vista na hora do almoço. Os simples mortais só podem frequentar o Allred''s à noite.