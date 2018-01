PRATICIDADE

Só na sapatilha

Para acabar com o tira e põe de sapatos na hora de sair da poltrona. Com solado que não derrapa, as sapatilhas cabem na bolsa. Puket,

R$ 69,90

SONECA

Bom humor

Deixe claro que você está no momento do merecido cochilo. Tapa-olho de algodão, da Glida, R$ 24

SILÊNCIO

Leveza dobrável

Para se isolar de ruídos, o fone da Nixon pesa só 265 g. Na Billabong, por R$ 568

APOIO

Pé para cima

De plástico, o apoio mantém os pés a uma altura adequada. A inclinação é ajustável. Na Clone, por R$ 38

BEM ESTAR

Sentar e rolar

Feita de gel em formato de caixa de ovo, a almofada da Bioflorence é ideal para voos longos. Suporta até 130 kg. Na Fisiostore, por R$ 69,90

CONFORTO

Sem torcicolo

Recheado com bolinhas de isopor e revestido por microfibra, o apoio para

o pescoço massageia a nuca. As mãozinhas dão um charme a mais. Fom, R$ 88

BILLABONG: (11) 3081-2798; CLONE: (11) 2141-6000;

FISIOSTORE: (11) 5105-1111; FOM: (11) 3031-7381;

GLIDA: (11) 5189-4955; PUKET: (11) 3838-0838