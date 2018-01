clássico nunca sai de moda.

VINTAGE y

Cheias de charme

Nova York, Paris, Roma... Feitas de madeira e com estampas vintage de várias cidades, essas maletas quadradinhas

são puro charme. Papel Magia,

R$ 79,90.

AMIGOS

Note e anote

O clássico livreto de capa dura

da marca italiana Moleskine foi companheiro inseparável de Ernest Hemingway e Pablo Picasso. Na Fnac, por R$ 39,90.

SOFISTICADA

Direto do museu

A caneta-tinteiro Meisterstück (1924) é considerada ícone de design do século 20. E como tal foi incluída no acervo do MoMA, de Nova York. Da Montblanc, por R$ 1.885.

MEDIEVAL Vá em frente

Importada da Índia, a bússola com ares de antiquário inclui um relógio de sol. Na Le Paquet, por R$ 300.

CLASSUDO Para ver longe

Com detalhes de couro e metal cromado, o binóculo tem um toque refinado. Por R$ 298, na Cecília Dale.

MEMÓRIA Guarde tudo

O Diário de Bordo, da Ed. Papirus, guarda histórias e itens de viagem. R$ 43,90, Saraiva.

PRÁTICO Mapa intacto

O porta-mapas Aztec tem alça regulável e não deixa vincos no papel. Na Casa Âncora, R$ 29.